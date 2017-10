Seth De Witte na wanvertoning in de eerste helft: "Ik begrijp de supporters volledig"

"De supporters maakten ons na de eerste helft duidelijk dat ze niet tevreden waren. Dat begrijp ik volledig. Voor de rust slikten we veel te makkelijk tegentreffers waardoor we constant achter de feiten aanliepen. Het was gewoon slecht, dat moeten we niet onder stoelen of banken steken", aldus aanvoerder Seth De Witte op de clubsite.

In de tweede helft werd het nog spannend. In de 90e minuut lukte Bandé zelfs nog de 3-4. "Het publiek stond opnieuw achter ons en het ging wat beter. Toch ben ik erg ontgoocheld door onze prestatie. Er volgen nu twee vitale weken. We moeten dringend punten pakken!" Malinwa trekt volgende week naar Eupen en ontvangt de week erna Lokeren.