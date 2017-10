Verguisd, maar nu weer zijn briljante zelve bij Anderlecht: "Ik ga niet liegen, dit doet deugd"

Eén zwaluw maakt de lente nog niet, maar wat Hanni Achter de Kazerne liet zien, hadden we al lang niet meer gezien. Zijn assist bij de 1-0 van Gerkens was briljant te noemen. "Die 0-1 was belangrijk voor het vertrouwen", zei hij achteraf. Vooral voor zijn eigen vertrouwen, want dat zat diep.

"We hebben 'mooi voetbal' gespeeld. De coach speelt daar een belangrijke rol in. Hij heeft ons gezegd hoe hij ons wil zien spelen. We zijn er nog niet honderd procent klaar voor, maar op deze match kunnen we bouwen."

Ik ben niet helemaal tevreden. Ik had nog een assist kunnen geven of een goal scoren

En nog een opsteker: de fans van Anderlecht verzoenden zich met hun kapitein. Zoals Hein Vanhaezebrouck vroeg... "Ik ga niet liegen, dit doet deugd. Dat ik werd uitgefloten? Dat zijn nu eenmaal supporters. Ik ben zelf ook nog niet helemaal tevreden. Ik had nog kunnen scoren of een derde assist geven. Maar voor mij was het belangrijk dat ik beslissend was." Een man met vernieuwd vertrouwen aan het woord.