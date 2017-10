🎥 PSG reist op de valreep met overwinningsroes naar Anderlecht dankzij twee treffers van Meunier

Emery voerde heel wat veranderingen door en laat zo zien hoe belangrijk de match tegen Anderlecht is. Topschutter Cavani bleef aan de kant en op rechtsback mocht Meunier weer zijn plaats innemen, met grote concurrent Dani Alves voor zich.

PSG had bijzonder veel moeite om de doelman te verschalken en onder meer Mbappé wrong een heleboel kansen de nek om. Het openingsdoelpunt kwam uiteindelijk via Meunier, die in de 71ste minuut een rebound rustig kon binnentrappen.

Het is @ThomMills die de ban breekt voor @PSG_inside! pic.twitter.com/nZSX1tHGQl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 14 oktober 2017

De bezoekers dachten dat de overwinning al binnen was, maar Jeannot haalde uit het niets uit met een volley en maakte zonder twijfel het mooiste doelpunt van het weekend. Toch gingen de Parijzenaars nog met drie punten naar huis, want Meunier deed zijn trucje in de blessuretijd nog een keer over!

De match eindigde dus op 1-2 dankzij matchwinnaar Thomas Meunier en zo kan PSG toch met vertrouwen naar de CL-match tegen Anderlecht toe leven.