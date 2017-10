Vanden Stock vol lof voor stijl Vanhaezebrouck, maar ook met waarschuwing: "Rammeling vermijden"

"Een nieuwe manier van spelen in de eerste wedstrjid onder Hein Vanhaezebrouck en het lukte fenomenaal goed", aldus Vanden Stock bij Het Laatste Nieuws.

Met drie achteraan tegen Neymar en Mbappé? Problemen!

"Dat is straf en niet straf. Met een andere manier van spelen, meteen vier keer scoren in één helft. Verrassend, maar het is ook gewoon dé stijl Vanhaezebrouck."

Reden tot euforie is er met oog op de match tegen PSG nog niet: "Dan gaan we toch moeten opletten dat we geen rammeling krijgen. Als je zo speelt tegen Neymar en Mbappé met drie achteraan? Dan krijg je problemen."