Geniale De Bruyne zorgt met allerbeste Man City voor doelpuntenfestival, Chelsea verstomd door hekkensluiter

door Yannick Lambrecht

De topper tussen Liverpool en Manchester United was een sisser (0-0), maar later op de dag was er véél meer te beleven. Eén enorm doelpuntrijke match en één enorme verrassing.