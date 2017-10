Twee grappige momenten tijdens en na KVM-Anderlecht: de snoepjes van Van Holsbeeck en de verspreking van Ferrera

"Het was de bedoeling om Gent heel hoog onder druk te zetten. Dat hebben we goed gedaan het eerste kwartier. We hebben Gent een beetje kunnen verrassen... Euh Gent..." Zo begon Yannick Ferrera zijn persconferentie en kreeg hij natuurlijk de lachers op zijn hand.

Maar tijdens de match was er ook al een grappig moment. Iedereen herinnert zich nog wel de beelden toen Herman Van Holsbeeck geen snoepje kreeg van Roger Vanden Stock. Deze keer was Vanden Stock niet happig op de snoepjes van Herman...