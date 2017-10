Spelers en coach KV Mechelen trekken aan de alarmbel: "Ik zou hen willen feliciteren, maar mag niet" en "Dit is on-KV Mechels"

En dat haalde de coach ook aan. "Een halfuur lang waren we nergens. We verdedigden rampzalig op de afhakende spelers en op de infiltrerende spelers. We hebben dan beslist om bij de rust het middenveld te versterken en dan was het toch wat beter. De mentaliteit was ook heel wat beter. Ik zou hen daarvoor willen feliciteren, maar dat mag ik niet. Want eigenlijk zou dat normaal moeten zijn", aldus Ferrera.

Dat was ook de conclusie van Colin Coosemans. "Het is geen verwijt, maar wel een vaststelling: we slikken veel te veel goals. Onze mentaliteit in de eerste helft was 'on-KV Mechels'. We lieten de armen te snel zakken. Als we de rust hadden ingegaan met 1-2 was er nog heel wat mogelijk geweest. Normaal geeft deze ploeg nooit op."

Beter verdedigen op Hanni

Seth De Witte kon het ook niet door de vingers zien. "Dit kan niet en moet veel beter. We kunnen dit analyseren tot op het bot, maar iedereen weet wel dat je zo een eerste helft nooit mag spelen. We hadden beter moeten verdedigen op Sofiane en de andere spelers die zulke beslissende passes kunnen geven."