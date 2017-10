Gent-spelers bloeien terug open onder Vanderhaeghe: "Dat is het grootste verschil"

"Durven voetballen en uitgaan van onze eigen sterkte en zeker niet twijfelen", aldus Dejaegere over de klemtonen die Yves Vanderhaeghe al legde. "Ik heb hem een paar keer gesproken en ik wist wat hij van me verlangde."

Uit het keurslijf van Hein

"Hij geeft veel vrijheid aan de offensieve mensen. Het is niet te voorgekauwd, we krijgen keuzes. Dat is misschien het grootste verschil", ging de middenvelder verder."

"Yves heeft die negatieve spiraal weten om te zetten in een positief verhaal. Er was opnieuw spelvreugde. We werkten hard deze week, maar met de glimlach." Er wordt ook vooral met de bal getraind.

"We zijn voetballers en dan heb je graag een bal, hé. Dat is simpel, maar ook voetbal is simpel", lachte Dejaegere. "Het is heel belangrijk om terug aan te knopen met de overwinning."