Round-up: Zulte Waregem maakt indruk, maar maakt nog fouten: "Niet nu, maar op einde seizoen beste ploeg zijn"

Diverse analysten lieten de voorbije maanden in hun kaarten kijken: "Het voetbal van Zulte Waregem is bij het beste dat we op de Belgische velden te zien krijgen." Francky Dury kiest voluit voor aanvallend voetbal, meestal levert dat ook punten op.

In Europa leren de jonkies van Essevee bijzonder veel bij, in de competitie doen ze het met 16 op 27 aardig. Herfstkampioen worden zoals vorig seizoen zit er niet bij, maar Dury mikt met zijn troepen dit seizoen dan ook verder. "We moeten niet nu, maar op het einde van het seizoen de beste ploeg zijn."

Hij heeft dan ook een team dat veel doet denken aan dat van vijf seizoenen geleden: ervaring achterin, veel voetballend vermogen daarvoor. Doumbia, Olayinka, Leya Iseka, Coopman, De Sart, ... De revelaties zijn eigenlijk niet op een hand te tellen.

Enig probleem: de efficiëntie. Tegen Nice, Lazio en Lokeren had Essevee kansen genoeg, maar bleek scoren een probleem. En aan de overkant werden een paar keer makkelijke goals weggegeven. "Het is frustrerend", aldus Sander Coopman. "Maar we moeten het ook niet dramatiseren."

Iets wat ook bij coach Dury duidelijk is: "Een interlandbreak na een nederlaag is niet leuk, want dan blijf je 14 dagen met dat gevoel zitten. Het gevoel dat Peter Maes me opnieuw klopte. Maar ach, we hebben geen andere keuze en moeten niet in de hoek gaan kruipen."

Want: "Ik ben echt fier op het voetbal dat we tot nu toe brachten. We gaan dit seizoen nog matchen verliezen, in deze competitie is niets zeker. Het viel de voorbije weken opnieuw op: alles kan, er zij geen gemakkelijke matchen meer."