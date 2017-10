Beerschot Wilrijk pakte het verkeerd aan in Westerlo: "Geluksvoetbal is niet onze filosofie"

"Er waren heel de wedstrijd bijna geen kansen. Ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer geen geweldige match was", vertelt Swinkels achteraf.

Geen zin

Beerschot Wilrijk probeerde het opvallend vaak met lange ballen, maar ook daar kwamen geen kansen uit. "Tja, als je tegen die grote jongens achteraan bij Westerlo in de lucht gaat spelen, dan heeft het helemaal geen zin", beseft hij.

"Dan ga je geluksvoetbal spelen en dat is niet onze filosofie. We willen onze kansen krijgen met snelle combinaties en dat hebben we vandaag niet goed uitgevoerd."