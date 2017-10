Anderlecht-spelers tussen hoop en vrees: "Voor zo'n match kan je nooit genoeg vertrouwen hebben" en "Momenteel de besten van de wereld"

PSG behaalde zaterdag dan wel slechts een nipte overwinning op het veld van Dijon, maar wat ze dit seizoen al lieten zien in goeie dagen is ronduit indrukwekkend te noemen. Dat zagen ze ook bij Anderlecht. "Of we vertrouwen voor PSG getankt hebben na die eerste helft tegen KV Mechelen? Ik denk niet dat je voor zo'n match ooit genoeg vertrouwen kan hebben", lachte Pieter Gerkens er nog mee.

Leander Dendoncker zag het meer zitten, maar weet ook dat het bijzonder moeilijk gaat worden. "We mogen geen schrik hebben, elke wedstrijd moet gespeeld worden. Dit gezegd zijnde is PSG natuurlijk van een andere categorie", klonk het.

PSG? Dat is een machine hé

En coach Hein Vanhaezebrouck? Heeft hij er een goed oog in? "PSG is momenteel één van de beste teams ter wereld. (twijfelt) Nee, misschien is het wel de beste ploeg ter wereld op dit moment. Dat is een machine hé. We zullen zien hoe we dat gaan aanpakken."