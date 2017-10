Oostende maakt kans tegen Club Brugge meent clubicoon, maar... "Hoe lang gaat hij dit nog volhouden?"

Berrier doet Oostende voetballen, dat zag ook Lycke, die jaren het doel van Oostende verdedigde. "Je zag het meteen na zijn invalbeurt op KVK: hij gaf een enorme impuls. Gano werd meteen ook een pak beter bediend, en dat resulteerde in een doelpunt", vertelt hij in De Zondag.

Blessuregevoelig

Berrier moet echter steun krijgen, meent Lycke. "Toch moet Oostende opletten, want Berrier is niet meer van de jongsten. Hoelang houdt hij dit nog vol? Kan hij een heel seizoen aan? Hij wordt ook wat blessuregevoelig. Het is belangrijk dat er ook meer creativiteit van de flanken komt, want op die manier ontlast je het centrum en komt er daar ook meer ruimte om te voetballen.

"Zo ga je ook dominanter spelen. Het wordt tijd dat anderen opstaan als Berrier er eens niet is. Siani bijvoorbeeld, want hij kende toch een mindere start na een fantastisch vorig seizoen.”