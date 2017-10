Coucke groots in nederlaag, met heel mooi compliment voor Club Brugge

door Johan Walckiers

KV Oostende kreeg een flinke klap te verwerken. De jongens van Adnan Custovic leken op weg naar een gelijkspel tegen de leider, maar in de slotminuut sloeg Anthony Limbombe toe. De Kustjongens blijven zo troosteloos laatste. Marc Coucke zat in zak en as, maar kon toch nog een compliment opbrengen.