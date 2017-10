Meunier blijft maar scoren, concurrent Dani Alves reageert

Meunier scoorde gisteren de 0-1 en daarna ook nog de late winnende goal op het veld van Dijon. Daarmee bezorgde hij dus de drie punten aan zijn ploeg. Concurrent Alves reageerde na de match: "Objectief bereikt", zei die. "We kwamen voor de drie punten en pakken ze mee naar huis."

Met drie goals in zijn laatste twee matchen doet Meunier het schitterend. En hij staat samen met Alves op het veld. "Thomas Meunier is een fantastische speler", zei hij aan L'Equipe. "Hij brengt ons veel bij. We zijn blij een speler van dat niveau in de ploeg te hebben. Op het einde win je competities als je spelers van hoog niveau hebt en een competitieve kern."