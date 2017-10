Dennis Praet (ex-Anderlecht) maakt steeds meer naam in de Serie A: kijk maar eens naar deze actie én assist!

door Diederik Geypen

Dennis Praet (ex-Anderlecht) maakt steeds meer naam in de Serie A

Foto: © photonews

Dennis Praet is aan zijn tweede seizoen in de Serie A bezig. Nadat hij afgelopen jaar nog een aanpassingsperiode nodig had, groeit de voormalige Gouden Schoen deze jaargang uit tot een titularis.