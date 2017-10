Ook eigen ploegmaats zijn niet blind voor het genie van De Bruyne: "Hij heeft weer maar eens bewezen dat hij één van de beste spelers ter wereld is"

City haalde gisteren verwoestend uit tegen Stoke City. Dirigent van het mooie kijkstuk: Kevin De Bruyne. Na 66 minuten kreeg hij een staande ovatie. Hij had toen al voor twee assists en twee pre-assists gezorgd.

"Kevin is een geweldige speler. Het is een plezier om met zo een getalenteerde speler samen te spelen. Hij heeft met zijn geniale ingevingen nog maar eens bewezen dat hij één van de beste spelers ter wereld is", aldus ploeggenoten David Silva en Gabriel Jesus na afloop van de wedstrijd tegen Stoke City.