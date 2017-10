Leko moet vier mensen thuislaten door ronddwalend virus in de Brugse kern, dit is de selectie

door Johan Walckiers

door

Er ontbreken vier spelers in de Brugse selectie door darm- en maagklachten

Foto: © photonews

Ivan Leko heeft zopas zijn selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd van zondagavond in Oostende. Rijkelijk laat, maar daar waren blijkbaar wel redenen voor. De Kroaat wist tot vandaag niet over hoeveel spelers hij zou kunnen beschikken, want er woedt een virus in de Brugse kern.