Kompany heeft bijna een nieuwe club gevonden, al deze topspelers nog niet

door Aernout Van Lindt

door

François Kompany staat dicht bij Schotse tweedeklasser Dundee United, diverse toppers nog zonder ploeg

Foto: © photonews

François Kompany is momenteel op proef bij de Schotse tweedeklasser Dundee United. Daar tekent hij mogelijk een contract. Dat kan, want Kompany is een van de vele transfervrije spelers die rondlopen op de voetbalvelden.