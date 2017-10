Schrijvers en Mata leggen vinger op de wonde

"Dit gelijkspel is heel jammer", sakkerde Schrijvers na de wedstrijd. "Moeskroen heeft één kans en die gaat binnen. Wij hadden die gelijkmaker wat sneller moeten kunnen scoren."

"Wij hadden de bovenhand in het spel, we hadden kansen genoeg om deze wedstrijd te winnen", vervolgde hij.

Efficiëntie

"Zo waren we niet gevaarlijk genoeg op de vele hoekschoppen en soms moeten we het niet te mooi willen doen voor doel. Als je de bal op 5 meter van doel krijgt, mag je niet twijfelen."

Eenzelfde verhaal horen we bij Mata. "We moeten deze match thuis winnen, zeker gezien het aantal kansen dat wij creëerden. We hebben de hele match gedomineerd, Moeskroen had één kans en daaruit scoorden ze."