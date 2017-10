IJzersterke fysiek bij Beerschot Wilrijk? "Vrije tijd? Onder Brys heb je geen vrije tijd"

Vorige week met 0-3 verloren op eigen veld tegen Cercle Brugge, dat moet toch zwaar aankomen. "Het werd wel een leerrijke namiddag die we achteraf met extra aandacht hebben geanalyseerd. En waar we de nodige lessen uit zullen trekken."

"Maar anderzijds moeten we toch ook onze wilskrachtige tweede helft onthouden. Nooit hebben we de moed opgegeven, we zijn er blijven voor gaan. En dat hebben onze supporters ten zeerste geapprecieerd. Het applaus dat we van hen na afloop meekregen, was een mentale opsteker."

Weerbaarheid

Dat ze konden blijven lopen, heeft ook een simpele verklaring. "Vrije tijd? Als Marc Brys je trainer is dan heb je geen vrije tijd", aldus François op de clubwebsite. "Nee, serieus, de trainingsintensiteit ligt hoog bij KFCO Beerschot Wilrijk, en dat vind ik goed. Het zorgt voor een ijzersterke fysieke weerbaarheid, en die vormt ongetwijfeld de basis van ons succes."