Het straffe toeval rond Anthony Vanden Borre: de ex-Rode Duivel kreeg een opvallend voorstel

Vanden Borre werd namelijk benaderd door Moïse Katumbi, de voorzitter van de bekende Congolese club. Die deed hem een voorstel om met de jongeren aan de slag te gaan. De gewezen Rode Duivel overwoog het voorstel, maar dan eerder in de toekomst.



"Toen Anthony hem zei dat dat misschien iets voor later was, maar dat hij het eerst nog eens wilde proberen als voetballer, is hij speler geworden van Mazembe", vertelt broer Frank Vanden Borre in Sport/Voetbalmagazine.

"Toen wist hij natuurlijk nog niet dat zijn avontuur er van korte duur zou zijn. Maar het is duidelijk dat hij er zich vroeg of laat met de jongeren gaat bezighouden."