Batshuayi met de grond gelijk gemaakt in 'Match of the Day'

In het BBC-programma 'Match of the Day' werd Batshuayi door Wright met de grond gelijk gemaakt. “Het probleem dat ik met Batshuayi heb, is dat hij zijn verdedigers niet genoeg aan het werk zet. Hij moet meer zijn best doen om meer ruimte voor zichzelf te creëren. Dan pas zal hij een kans krijgen in de zestien, maar nu beweegt hij bijna niet. Zijn bewegingen zijn niet snedig genoeg", aldus de ex-aanvaller van Arsenal.

Batshuayi werd na 57 minuten door Antonio Conte naar de kant gehaald. En dat zinde hem duidelijk niet. Al vond Wright dat hij daar geen reden toe had. "Er waren genoeg bruikbare ballen, maar hij moet de ruimte verdienen. Dan pas gaan de goals komen, als hij er hard genoeg voor werkt."