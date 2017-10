Nog een jonge Belg vindt de netten in de Ligue 1 (met beelden)

door Johan Walckiers

Isaac Mbenza scoorde de 2-0 in Montpellier-Nice

Foto: © photonews

Thomas Meunier scoorde er zaterdag al twee, maar er is nog een Belg die dit weeken de netten vond in de Ligue 1. Voor Isaac Mbenza werd het zelfs zijn eerste goal van het seizoen. En daarmee dompelde hij OGC Nice in crisis.