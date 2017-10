Boskamp ziet 'fantastische club' Lierse de dupe zijn van beslissing eigenaar

Lierse SK gaf onlangs het vertrouwen aan de 24-jarige coach William Still. Een moedige zet van de Pallieters, maar Boskamp ziet het anders. "Ik vermoed dat zijn aanstelling met andere dingen te maken heeft. Die Egyptische voorzitter Samy wil liever geen geld meer in de club steken", aldus de Nederlander in Het Belang van Limburg.

Samy is al even op zoek naar een nieuwe overnemer voor Lierse SK. "Onlangs kocht hij nog een tweedeklasser in Griekenland", weet Boskamp. "Dat is het nadeel van buitenlandse overnemers. Als ze het eenmaal beu zijn, is de club de dupe. Dat is jammer, want Lierse is een fantastische club!"