Rechtsachterpositie blijft Bölöni kopzorgen baren, Van Damme maakt mogelijk zijn opwachting

Royal Antwerp heeft nog niet al te veel plezier beleefd aan zijn topaanwinst Jelle Van Damme. Ziektes en kleine blessures weerhielden de verdediger ervan in de basis te staan. Enkel in de bekerwedstrijd tegen Lierse was dat het geval.

Momenteel is het nog koffiedik kijken of de linksachter vanavond tegen Zulte-Waregem zijn opwachting maakt in het elftal. "Als het moment er is en hij zich aan de groep bewezen heeft, zal hij spelen. Dat moment komt steeds dichterbij", zei coach Bölöni daarover tegen Het Laatste Nieuws.

De rechtsachterpositie blijf Antwerp wel zorgen baren na het vertrek van Duplus. "We hebben Jelle daar uitgeprobeerd, maar dat werkte niet. Logisch ook. Yatabaré speelde er en deed het niet slecht, maar het kost hem moeite om zich helemaal thuis te voelen op die plek.

"Het zou goed zijn als we iemand hadden die zich helemaal goed voelt op die positie" Buta misschien? "Hij charmeert me meer dan in het begin. Het is normaal dat hij zich moet aanpassen. Hij is opgeleid als rechtsbuiten en speelt pas een jaar als rechtsachter. Dat mag je niet vergeten", aldus een puzzelende coach.