"Ontspannen" Antwerp maakte indruk: "Ze gaven ons een lesje in winnaarsmentaliteit"

"Een vierluik met belangrijke matchen komt er nu aan, dus we hadden niet het gevoel dat we echt moesten winnen", aldus Joeri Dequevy. "We hebben al genoeg punten gepakt om ook eens een nederlaag te kunnen lijden, dat werkt misschien wel wat bevrijdend."

"We waren ook niet euforisch na de overwinning, want we hebben nog tegen topclubs gewonnen. Het zijn geen echte verrassingen meer. Anderlecht konden we op een gelijkspel houden, tegen Gent hebben we ook gewonnen ..."

Moet Antwerp echt proficiat wensen

Toch maakte Antwerp met zijn manier van spelen de nodige indruk, ook op Zulte Waregem. "Hopelijk pikken mijn spelers dit op naar de volgende wedstrijden toe", aldus Francky Dury. "Want ik moet Antwerp echt proficiat wensen. Ze hebben ons een lesje gegeven in winnaarsmentaliteit, zoveel is duidelijk."