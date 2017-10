José Mourinho is niet van plan om zijn carrière te beëindigen bij Manchester United en spreekt bewondering uit voor deze ploeg

Tegen een journalist van de Franse tv-zender TF1 zei Manchester United-trainer José Mourinho niet van plan te zijn om zijn carrière bij de Mancunians te beëindigen. "Ik ben een trainer met ambitie die het verlangen heeft om nieuwe mogelijkheden te ontdekken."

Tot die mogelijkheden zou de Franse topclub PSG kunnen behoren. Op mogelijke interesse van de Parijzenaars zegt de Portugees niet op voorhand neen. "Mijn zoon is overlaatst nog een wedstrijd van PSG gaan kijken. Daar gebeurt momenteel iets speciaals. Er zit magie, jeugd en kwaliteit in die ploeg. Dat is fantastisch."

Het contract van huidig PSG-coach Unai Emery loopt eind dit seizoen af. Antero Henrique, nieuw sportief directeur van PSG, maakte nog deel uit van de staf van Mourinho in diens periode bij FC Porto.