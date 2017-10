Klopp haalt tactiek Mourinho (en die reageert) zwaar onderuit: "Bij Liverpool kan je zo niet spelen, maar voor United is het ok"

Liverpool had inderdaad het betere van het spel, maar Manchester United kroop massaal achteruit. "Ik vond dat wij de drie punten verdienden", zei de Duitser aan de BBC. "We speelden prima, maar als de tegenstander zo defensief speelt, is het moeilijk om twintig kansen te creëren."

Klopp had dan ook een sneer richting Mourinho in huis. "Bij Liverpool kan je zo niet spelen, maar voor United is het ok. Ze kwamen voor een punt en kregen dat ook. Ik heb mijn jongens gezegd dat ze voor de moeilijke weg kozen toen ze bij Liverpool tekenden."

Het raakte de kouwe kleren van Mourinho echter niet. "Wij hebben ons spel gespeeld en in de eerste helft een paar goede kansen gehad. We hadden de match onder controle. In de tweede helft verloren we die controle omdat Mata moe was. Dat we maar één schot op doel hadden? Dat is makkelijk voor journalisten, maar Liverpool was echt sterk. Dit is een goed punt."