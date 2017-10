De fenomenale stats van Kevin De Bruyne: enkel Messi doet beter, in Engeland niemand

Sinds hij City vervoegde in het seizoen 2015-2016 heeft De Bruyne al 32 (!) assists uitgedeeld, geen speler in de Premier League die beter doet. Maar meer nog: sinds het seizoen 2012-2013 heeft hij er al 67 gegeven zowel voor Wolfsburg als voor City. In de top 5 competities doet enkel Lionel Messi beter met 68.

Cijfers waar je al eens kan mee buitenkomen. Hij speelde gisteren zijn 100ste wedstrijd reeds voor Manchester City. In die 100 gaf hij dus in alle competities samen 38 assists en scoorde hij 25 doelpunten. Volgens velen is de Rode Duivel op dit moment de beste middenvelder ter wereld...