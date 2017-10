Dendoncker weet ook dat het beter was: "Getoond dat we nog voetbal konden spelen"

Dendoncker zag - net als wij - een glimp van wat Anderlecht onder Vanhaezebrouck moet worden. "Ik hoop dat de eerste helft een weerspiegeling was van wat het nieuwe Anderlecht moet worden", zei hij. "We hebben getoond dat we nog voetbal kunnen spelen." Merken we daar een kleine sneer richting Weiler?

Dendoncker zelf zit in een opwaartse spiraal. Als verdediger moet hij mee de opbouw verzorgen. "De coach zei me vooraf dat ik de bal moest durven gaan vragen bij de doelman, dat ik moest durven opbouwen. Dat is toch dat hij vertrouwen in me heeft. Ik probeer week per week ook fysiek progressie te boeken. Dat ik op hetzelfde niveau geraak als vorig seizoen."