Matchwinnaar Limbombe mist domweg clash tegen broerlief: "Ik deed dat shirt uit en ik wist het meteen"

Het positieve overheerste bij de linkshalf van de Bruggelingen. "Dit is een prachtige overwinning na een moeilijke wedstrijd", aldus Limbombe achteraf. "Dit was echt een belangrijke zege."

Hij begint er een gewoonte van te maken, van doelpunten in de laatste minuten. "Ik hoop dat het zo doorgaat, ja. Ik voel me steeds beter op die positie. We hebben er allemaal veel werk in gestoken. Vorige week was het Dion Cools (die aan de andere kant die positie bekleedt, nvdr.) die het deed."