10 speeldagen ver en Moeskroen nog altijd op plek 3: "We genieten!"

"Ik ben tevreden met één punt", klonk het na afloop van de wedstrijd bij Bailly. "Ik heb geprobeerd de nul te houden, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Spijtig dat we op het einde die goal nog incasseerden."

De doelman speelde sterk, maar ging in de eerste helft toch eventjes in de fout. "Ach ja, een doelman doet in een wedstrijd misschien wel 15 reddingen en dan wordt net die éne slechte actie besproken."

Genk-supporters

En zo staat Moeskroen toch maar mooi op de derde stek in het klassement, naast Anderlecht. "We genieten van elke wedstrijd. We zullen er alles aan doen om daar zo lang mogelijk te blijven staan."

Tot slot had de doelman nog een woordje over voor de Genk-supporters die hem heel positief verwelkomden. "Dat was heel fijn en het is altijd leuk om terug te keren naar Genk."