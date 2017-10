Luk Wyns prikkelt: "1 is ons stamnummer, 13 ons huisnummer" en "Zing 154+1 ratten is een serieuze nest"

13? Dat is natuurlijk het stamnummer van wijlen Germinal Beerschot, de grote en eeuwige rivaal. Al ziet Luk Wyns ook in dat het nu over stamnummer 155 (Beerschot Wilrijk) zou moeten gaan.

"1 is ons stamnummer, maar 13 is ons huisnummer", klinkt het bij Wyns in een grappig filmpje via de sociale media.

Volgens Wyns moet het gedaan zijn met het vervloeken van het nummer 13: "We claimen het getal 13! Na 13 jaar in het vagevuur van tweede klasse zijn we opnieuw thuis. Stamnummer 13 bestaat niet meer."

"Zeg dus niet meer: 155 ratten is een serieuze nest, maar 154+1 ratten is een serieuze nest. En wat ook mag? 156-1 ..." Pittig detail: vanaf woensdag zal de film van zaal 13 naar zaal 1 verhuizen ...