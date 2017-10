Marc Brys doodeerlijk in zijn analyse: "Te weinig overleg, te weinig geduld..."

Brys wond er geen doekjes om. Zijn ploeg had niet gedaan wat hij wilde. "We probeerden in de eerste helft de weinige ruimte te vinden, maar dat was zonder al te veel overleg. We wilden te vaak de bal te snel inspelen in plaats van geduld uit te oefenen. De rust ontbrak om openingen te creëren."

En de tweede helft was volgens hem niet veel beter. "Westerlo paste zich aan en bij ons liep het niet veel beter. We vergaten de flanken te veel en in de zone van de waarheid was er te weinig présence. Kortom: het was niet goed genoeg, zeker niet om aanspraak te maken op de zege."