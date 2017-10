Coucke beslist deze week over Custovic: "Dit was een goed ingangsexamen, neen ik praatte niet met anderen"

Custovic heeft het hem moeilijk gemaakt, dat is het minste wat je kan zeggen. Coucke wou niet teveel in zijn kaarten laten kijken, maar liet een tevreden indruk, ook na die ultieme nederlaag tegen Club Brugge.

"Als wij elke match zo spelen, dan hebben we een goed seizoen", aldus de preses van KV Oostende achteraf. "Het was fenomenaal hoe we ervoor geknokt hebben, dan gaan we door die laatste tegengoal niet plots zeggen dat we een slechte match speelden."