Waarom Degryse de zege van Club Brugge verdiend vindt: "Zij gaan het zoeken" en "Veel foutjes bij die goal"

door Johan Walckiers

Marc Degryse vond dat KV Oostende in die slotfase het weggaf

Club Brugge won zondagavond in de absolute slotfase dankzij een goal van Anthony Limbombe. Nochtans had Oostende volgens velen een punt verdiend. Maar Marc Degryse had bij Sports Late Night een andere mening.