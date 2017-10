Rednic blaast loftrompet over één speler in het bijzonder: "Daarom hebben we hem gehaald"

"Ik ben blij, het is mooi voor ons om een punt uit Genk mee te nemen. We hebben heel hard voor dit punt gewerkt en ik vind het ook verdiend."

"We hebben deze wedstrijd voorbereid wetende dat Genk een team is met veel voetballende kwaliteiten, sterk aan de bal. Wij hebben met één aanvaller gespeeld want we werden geconfronteerd met een schorsing en blessures. Daarom heb ik moeten experimenteren."

Logan Bailly

Doelman Logan Bailly had een belangrijk aandeel in het gelijkspel, dat zag ook de coach. "Hij heeft een heel goede tweede helft gespeeld. Hij brengt veel bij door zijn ervaring, dat zag je al in de vorige wedstrijden en dat is ook de reden waarom we hem gehaald hebben."