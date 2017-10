Deed Oulare het om Dury iets te bewijzen? Hij reageert zelf

Oulare heeft in het verleden overhoop gelegen met Dury, die hem naar eigen zeggen meer kansen had beloofd en die beloftes niet was nagekomen. Zulte Waregem reageerde daarop bijzonder geprikkeld. "Nee, ik wou me niet speciaal tonen aan Dury en Zulte Waregem. Ik was enorm blij ja, maar dat was een ontlading na lang niet spelen."

"Ik kwam naar Antwerp om te spelen en me te tonen, maar door omstandigheden heb ik dat nog niet veel kunnen doen. Het was echt wel een verrassing voor mij dat ik mocht starten. Ik wist het pas om half zeven. Ik heb gelopen, ik heb getackeld, ik heb me helemaal gegooid."

Play-off 1

Want ook Laszlo Bölöni had een paar opmerkingen. "Hij zei me dat ik meer moest werken, meer verdedigen... En dat heb ik dan maar gedaan. Ik ben heel tevreden over mijn wedstrijd. Nu is het doel om zo snel mogelijk 30 punten te halen en ons zo save te zetten", aldus de man die toch voorzichtig verder durfde dromen... "Play-off 1? Wie weet!"