Guardiola zet zich neer en bewondert: "Ik geniet als ik Kevin zie spelen"

Het is dan ook ronduit indrukwekkend wat De Bruyne laat zien. "Kevin scoorde niet, maar hij is zo dynamisch. Hij begrijpt het spelletje. "Bijvoorbeeld bij de 4e goal: normaal doen zo'n type spelers niet zo'n agressieve inspanning, maar hij geeft dan nog een assist op het juiste moment op de juiste snelheid."

De lof is dan ook terecht. "Als Kevin de bal heeft in de buurt van de 16 weten de aanvallers, vleugels en aanvallende middenvelders dat ze moeten bewegen, want de bal zal komen. Kevin is heel getalenteerd. Zijn prestatie was uitstekend. Ik ben een toeschouwer en een coach. Ik geniet ervan om hem te zien spelen. Hij doet vaak onverwachte dingen. Maar de hele ploeg deed het geweldig. Dat moet ook als je 7 keer wil scoren."