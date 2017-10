Peter Maes ziet een verklaring voor de zwakke start van Lokeren: "Ik steek de hand in eigen boezem"

"Ik zag vandaag geen team dat voetbalde om te winnen", verkondigde Maes eerder al. (Dat leest u HIER) Volgens de oefenmeester zijn er verschillende factoren waarom de wedstrijdinstelling van zijn troepen aanvankelijk niet goed zat.

"De voorbije veertien dagen hebben we hard getraind, waardoor we vandaag (gisteren, red.) iets minder fris waren. Ik moet de hand misschien in eigen boezem steken, aangezien ik te weinig 'frisheid' in de trainingen stak."

Ook aan het mentale aspect moeten we werken

De keuze om tijdens de interlandbreak hard te trainen, was bewust. "We hebben aan de lange termijn gedacht, en niet alleen deze wedstrijd", verdedigde Maes zich. "Er komen nog periodes aan waarin we drie wedstrijden per week spelen. Dan zullen we minder intensief trainen."

"De benen waren niet fris, waardoor het kopje mee ten onder ging. Ook aan dat mentale aspect moeten we werken."