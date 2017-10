Gaat Martinez Nainggolan nog selecteren? De bondscoach krijgt de heikele vraag voorgelegd: "Niet om die reden"

door Bart Vandenbussche

Roberto Martinez wil Radja Nainggolan niet omwille van de verkeerde redenen selecteren

Roberto Martinez kreeg van VTM Stadion een aantal stellingen voorgelegd. De bondscoach antwoordde er in alle eerlijkheid op. De heikelste vraag was natuurlijk eentje over Radja Nainggolan. "Onder druk van de buitenwereld gaat Roberto Martinez Nainggolan selecteren".