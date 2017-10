Vanden Stock spreekt zich uit over de titelkansen na de eerste match van zijn "volkstrainer"

Vanden Stock reageerde gisteren op de Collector's Day van paars-wit. "Iedereen was een beetje in de wolken, zeker na de eerste helft", zei Vanden Stock bij Sporza. "Laat ons hopen dat we ook 90 minuten zo kunnen spelen. Iedereen is opnieuw tevreden en de voorzitter ook."

"Een volkstrainer", noemde Vanden Stock zijn nieuwe coach. Een man die dus dicht bij de fans staat en de binding met de club kan verzorgen. "De titel? Natuurlijk kan dat nog. We zijn 10 wedstrijden ver. Er zijn er nog 20 in de reguliere competitie en dan nog de Play-offs."