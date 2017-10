Puntje van kritiek voor Lukaku na wedstrijd tegen Liverpool: "Hij mag dat niet verwaarlozen"

Die was niet tevreden met zijn prestatie en met één ding in het bijzonder: zijn verdedigend werk. Allardyce beweert in gesprek met Goals dat Lukaku Liverpool de kans gaf om te scoren. "Lukaku is een typische diepe spits. Hij moet wel niet vergeten dat hij defensieve taken heeft en die niet mag verwaarlozen."

"Als hij niet wil dat zijn team goals incasseert, moet hij in de toekomst ook mee verdedigen en niet zomaar blijven stilstaan of vooraan blijven hangen bij balverlies", aldus de coach die in mei dit jaar opstapte bij Crystal Palace, de club van Christian Benteke.