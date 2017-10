🎥 Kalu verloste Gent: "Één van de mooiste ooit" (mét beelden)

Bij zijn eerste doelpunt had hij wat geluk, de bal kwam terug van paal én doelman en hij maakte misschien wel het makkelijkste doelpunt uit zijn carrière. "Ik volgde goed, een goal is een goal, hé."

De tweede was dan weer één van de mooiste van zijn carrière. "De voorzet van Simon was top, het was inderdaad een van de mooiste die ik ooit maakte."

Het was niet de eerste keer dat Kalu een wedstrijd besliste als invaller. "In Trencin deed ik het ook al. Toen kreeg ik ook geleidelijk aan minuten na een blessure. En hier deed ik het al eens met assists."

Hij had ook alleen maar lovende woorden over voor Yves Vanderhaeghe. "De coach is heel goed, hij geeft me vertrouwen. Die overwinning doet echt deugd, we hadden hier heel lang op gewacht."

