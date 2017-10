Truienaar woedend en niet over zijn rode kaart of de onterecht afgekeurde goal: "We stopten met voetballen, met lopen, met alles!"

Vol woede wandelde Kotysch, die zich twee minuten voor het laatste fluitsignaal al mocht gaan douchen, als eerste naar buiten. "Ik ben boos, en het is misschien beter dat ik niets zeg", opende de Duitser.

"Na onze 0-1 stopten we met voetballen, met lopen, met alles...", was de centrumverdediger niet te spreken over de manier waarop de Kanaries omgingen met de voorsprong. "Niet te begrijpen. Dan ben je verkeerd bezig."

Hier zat absoluut meer in, dat maakte ik de groep meteen duidelijk

De 29-jarige Kotysch stapte bijgevolg vol frustratie op de bus. "Hier zat absoluut meer in. Dat heb ik samen met nog enkele andere ervaren jongens in de kleedkamer ook meteen duidelijk gemaakt. Mijn rode kaart? Die eerste gele kaart was m'n eerste fout. En bij de tweede moest ik wel ingrijpen", besloot de achterhoedespeler.