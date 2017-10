Sleutelpion Antwerp is op zijn hoede: "Het is voor mij de best voetballende ploeg van België"

Antwerp rekent onder meer op een derde competitietreffer van Joeri Dequevy om Essevee opzij te zetten. De vleugelaanvaller is alvast op zijn hoede voor de Belgische bekerwinnaar.

"Kwalitatief zijn wij de mindere van de West-Vlamingen, dus zullen we het ook dan weer goed georganiseerd en in blok aanpakken", geeft Dequevy aan in Het Laatste Nieuws. "Dat is geen schande, want Zulte Waregem is voor mij voetballend de beste ploeg van het land. Tegen Lazio Roma in de Europa League speelden ze recent heel sterk."

Top 6

Momenteel bekleedt Antwerp een plaats in de top 6, maar Dequevy is realistisch. "De kans bestaat dat wij na een nieuwe nederlaag niet langer in de top zes staan, maar dat is totaal geen ramp. Uiteraard willen we graag zo lang mogelijk in de subtop blijven staan, maar we beseffen allemaal dat we straks geen play-off 1 gaan spelen."