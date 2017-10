Spanning in de 1ste Amateurliga: Geel smeerde leider Lommel zijn eerste nederlaag van het seizoen aan

Lommel ging namelijk met duidelijke 3-0-cijfers ten onder. Een snedige thuisploeg liep voor rust al 2-0 uit na goals van Zaidi en Karadayi. Na de pauze kon Lommel niet reageren. Integendeel, Nelissen scoorde nog een derde keer.

Ondanks de zware nederlaag blijft Lommel, dat nu twee keer thuis speelt, met een 16 op 21 de ranglijst aanvoeren. Dessel Sport is met 15 punten de eerste achtervolger. Geel vinden we met een 12 op 21 terug op plaats 4 in de stand.