Spelers en staf Hertha tonen zich solidair met Amerikaanse sporters met deze actie

De spelers gingen voor de aftrap op hun knieën zitten en sloegen de armen in elkaar. Een beeld dat we kennen vanuit Amerika, waar heel wat Amerikaanse sporters al geruime tijd weigeren rechtop te staan tijdens het volkslied. Met het protest pleiten ze tegen discriminatie en is vooral gericht als statement tegen president Donald Trump.

"Hertha BSC staat voor tolerantie en verantwoordelijkheid. "Als club kunnen we veel mensen bereiken. Als we ons steentje kunnen bijdragen, is dat alleen maar goed. Voor een tolerant Berlijn en een open-minded wereld, nu en voor altijd!", klinkt het bij de Duitse club.