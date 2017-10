STVV dreigt talent dat het deze zomer zelf nog wegplukte bij AS Monaco alweer kwijt te spelen

De 18-jarige Mallet tekende in de zomer een contract voor vier seizoenen op Stayen. In België kan de youngster echter niet aarden, en dus dringt een nieuw sportief avontuur zich op, klinkt het in de toonaangevende Franse sportkrant L'Equipe.

Mogelijk biedt het Italiaanse Sampdoria een uitweg voor Mallet. De club uit de Serie A zou binnenkort een overlegmoment organiseren met de entourage van de speler. Ook Olympique Marseille hoopt de Fransman weer naar zijn thuisland te halen.

Youth League

Vorig seizoen liet Mallet zich onder meer opmerken in de Youth League-campagne van AS Monaco. Zo speelde hij zich in de kijker bij het Franse Lille, enkele Nederlandse clubs en STVV.