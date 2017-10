Assistent-coach bij de Rode Duivels hoopt dat hij jongeren over heel de wereld kan inspireren: "Dat moet je vooral doen om te slagen"

Thierry Henry kreeg het zelf ook niet bepaald in de schoot geworpen. Hij groeide op in Les Ulis, een beruchte buitenwijk van Parijs waar ook Patrice Evra en Anthony Martial het levenslicht zagen. Henry werd ontdekt door AS Monaco en debuteerde onder Arsène Wenger, de coach waarmee hij later successen zou boeken bij Arsenal.

“Vertrekken uit mijn geboortedorp en later de oversteek naar het buitenland maken was verre van eenvoudig. Het was zeer belangrijk om flexibel te zijn en te begrijpen dat wanneer je op een nieuwe plaats aankomt, je je moet aanpassen. Je moet de eerste stap zetten op vele vlakken. De cultuur begrijpen, de taal leren spreken, … “, vertelt Henry aan Sky Sports.

De assistent-coach van België wil als rolmodel graag jongeren over heel de wereld inspireren. “Het is belangrijk dat jongeren weten dat ze alles kunnen doen wat ze willen, als ze er maar hard voor werken.

"Alleen dan maak je het meeste kans op slagen", weet de Franse ex-goaltjesdief. "Het is heel belangrijk om te dromen en te weten dat er niet één, maar meerdere mogelijkheden tot succes zijn."